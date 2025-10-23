Под Саратовом директор стройфирмы получила штраф в 200 тыс. за мошенничество

В Татищевском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении директора строительной организации по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В период со 2 по 27 сентября прошлого года фигурантка составила акты приемки с недостоверной информацией о видах и объемах работ в рамках благоустройства сквера «Новый». Введенный в заблуждение заказчик подписал их и оплатил.

Причиненный бюджетной организации ущерб оценили на сумму свыше 100 тыс. руб. Фигурантка его возместила, вину признала. По решению суда она получила штраф в 200 тыс. руб.

Павел Фролов