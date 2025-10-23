В Самаре разработают проект нового этапа благоустройства Хлебной площади

Проект нового этапа обновления Хлебной площади будет разработан в Самаре. Его подготовит главный архитектор города Илья Соколов Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Благоустройство Хлебной площади проводится по программе «Народный бюджет Самарской области». Работы завершены на 35%. Они охватывает только часть площади. Поэтому требуется подготовить план дальнейшего восстановления.

В настоящее время на Хлебной площади подготовлено основание и проложены инженерные коммуникации. Начаты работы по устройству пешеходных дорожек и установке бордюрного камня. Укладка плиточного покрытия выполнена на 40%, а установка бордюрного камня — на 80%. Также ведутся работы по устройству освещения.

Георгий Портнов