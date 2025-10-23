Под Саратовом подросток на питбайке насмерть сбил пешехода, проводится проверка

Прокуратура Балашова Саратовской области поставила на контроль выяснение обстоятельств ДТП с участием подростка. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла накануне, 22 октября, в селе Барки Балашовского района. Там подросток управлял питбайком и врезался в гражданина, который погиб на месте. Несовершеннолетнего с травмами увезли в лечебное учреждение.

Прокуратуре предстоит оценить вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство контролирует результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов