Автомобили с пробегом у дилеров Ростовской области дороже всего на 2%

Цены на подержанные автомобили у дилеров в Ростовской области всего на 2% выше, чем у частных продавцов. Об этом сообщили аналитики Авто.ру

Эксперты проанализировали дилерские предложения за девять месяцев 2025 года и сопоставили их с объявлениями частников. Для сравнения подбирались машины идентичных марки, модели и поколения с минимальной разницей в возрасте, пробеге, количестве ДТП и владельцев.

В среднем по России подержанные автомобили в дилерских центрах оказались на 1% дешевле, чем у частных продавцов.

По итогам января-сентября 2025 года наиболее выгодными моделями для покупки у дилеров в регионе стали BMW 5 серии 2009-2013 годов — цена меньше на 22% по сравнению с предложениями частников, Kia Ceed II 2015-2018 годов — на 20%, рестайлинговая Mazda 3 2006-2009 годов — на 19%, Skoda Octavia 2013-2018 годов — на 18% и рестайлинговый Mitsubishi Lancer IX 2005-2010 годов — на 15%.

Валентина Любашенко