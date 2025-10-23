Интерес на донат-сервисы среди жителей Удмуртии вырос втрое в 2025 году

Среди жителей Удмуртии увеличился интерес к сервисам для приема донатов. Как сообщают аналитики Yota, в 2025 году трафик на такие платформы вырос втрое, в то время как рост подписочных сервисов составил всего 4%, а время их использования сократилось на 40%.

Наиболее заметный рост показал сервис DonationAlerts, чей средний трафик увеличился на 86%. В то же время интерес к платформе Patreon снизился более чем на 90%.

Наиболее активными пользователями донат-сервисов являются жители в возрасте 26-35 лет, которые генерируют 63% трафика. Также 16% приходится на возрастную категорию старше 56 лет. Мужчины активнее женщин используют эти платформы.

По данным МегаФона, наибольший трафик на донат-сервисы в Удмуртии зафиксирован в январе и июне, когда показатели превышали средние значения на 44% и 18% соответственно.

