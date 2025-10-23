Аэропорты Оренбурга и Орска закрылись из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Оренбурга и Орска утром в четверг, 23 октября. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.

Ограничения связаны с угрозой атаки вражеских беспилотников. В настоящее время угроза атаки сохраняется. В Оренбурге и Орске объявлен план «Ковер».

В аэропорту Оренбурга задерживается вылет четырех рейсов (двух — в Москву, одного — в Санкт-Петербург и еще одного — в Сочи). Также угроза атаки БПЛА объявлена в четверг в Самарской области. Задерживается отправление двух самолетов из аэропорта Курумоч (в Самарканд и Минеральные Воды).

Георгий Портнов