В Рязанской области при атаке БПЛА начался пожар на территории предприятия

В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории предприятия, сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.

На месте работают оперативные службы, площадь возгорания неизвестна. Название предприятия губернатор не уточнил.

По данным Минобороны РФ, над территорией области было сбито 14 БПЛА. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 139 БПЛА над 11 российскими регионами.