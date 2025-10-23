В Ярославле продали изъятый у владельца дом-памятник на набережной Волги

В Ярославле продали объект культурного наследия (ОКН) «Дом жилой Кореневых — Поседимовых» XVIII века. Здание вместе с земельным участком реализовано за 3,2 млн руб., уточняется на торговой площадке.

Историческое здание расположено на Тверицкой набережной, 47 и находится в аварийном состоянии. Сам объект был оценен в 742 тыс. руб. По предварительным оценкам, на его восстановление потребуется 8,5 млн руб. Как пояснила и. о. министра имущественных отношений региона Елена Ермолова, победителю вернут заплаченные за покупку объекта деньги.

«По результатам аукциона победителю перечисляются средства в размере стоимости восстановительных работ, но не более суммы, полученной в результате торгов. Зачастую стоимость восстановления объекта культурного наследия выше его рыночной стоимости, поэтому победителю возвращаются почти все средства. Удерживаются только расходы на оценку имущества и проведение публичных торгов, а также НДС»,— сообщила госпожа Ермолова.

Согласно информации с торговой площадки, победителем аукциона стал ИП Котова Галина Яновна, предложившая за объект 3 млн 261 тыс. руб. Основной вид деятельности ярославского предпринимателя указан как «торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах».

Ранее историческое здание изъяли у собственника через суд из-за ненадлежащего содержания.

Алла Чижова