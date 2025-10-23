Рейсовый автобус слетел в кювет на красноярской трассе, 7 человек пострадали

На трассе в Красноярском крае водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Семь человек пострадали, в том числе двое детей 12-ти и девяти лет, сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

По данным ведомства, авария произошла сегодня утром на 4 км дороги «Шушенское-Сизая». Водитель выполнял рейс Шушенское — Каптырево.

Краевым СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Александра Стрелкова