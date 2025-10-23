Прокуратура начала проверку по факту обрушения подвала на Лунной в Саратове

Прокуратура Ленинского района Саратова приступила к проверке по факту обрушения части конструкции перекрытия подвала дома по ул. Лунная. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет о многоквартирном доме № 21А. Инцидент произошел вечером накануне, 22 октября. Прокуратуре предстоит оценить соблюдение прав граждан в сфере ЖКХ.

На место обрушения выехала и.о. заместителя прокурора Ленинского района Саратова Наталья Гагиева. Надзорное ведомство проконтролирует восстановление жилищных прав граждан.

Павел Фролов