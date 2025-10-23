АО «Труд» отремонтирует участок трассы Р-255 «Сибирь» за 3,6 млрд рублей

Подряд на капитальный ремонт автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на участке 1508+782 км 1519+471 км в Иркутской области получило АО «Труд». ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Федерального дорожного агентства заключило с фирмой контракт на 3,6 млрд руб., следует из данных на портале госзакупок. Компания стала единственным участником конкурса. В качестве источника финансирования указаны средства федерального бюджета.

Подрядчику предстоит оборудовать четырехполосную дорогу с шириной проезжей части 16,7 м, а также построить путепровод, пешеходный мост, обустроить систему водоотвода и освещения, установить автобусные остановки и дорожные знаки. Общая протяженность участка составляет 4,4 км. Работы разделены на три этапа, завершить их необходимо до 30 сентября 2027 года.

АО «Труд» основано в Иркутске в 1996 году. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей, имеет представительства в семи регионах России. Данные об учредителях общества отсутствуют в ЕГРЮЛ. По информации Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль - 235 млн руб.

Лолита Белова