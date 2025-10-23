В Бурятии число отравившихся готовой едой выросло до 159

По состоянию на утро 23 октября число отравившихся готовой едой из сети супермаркетов «Николаевский» в Улан-Удэ выросло до 159. Как сообщили «Ъ» в региональном Роспотребнадзоре, прирост за день составил 14 человек, 11 из которых несовершеннолетние. Госпитализация понадобилась шестерым, в том числе трем детям. В настоящее время в больнице находятся 82 человека, включая 51 ребенка.

22 октября суд в Улан-Удэ на 90 дней приостановил деятельность ООО «Восток» поставившего некачественную продукцию на полки супермаркетов. Также под домашний арест была помещена заведующая производством цеха готовой продукции предприятия. Роспотребнадзор обнаружил там «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований». Сотрудники Следственного управления СК России по республике Бурятия расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (производство продукции, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В минздраве Бурятии уточняют, что с 23 октября начнется выписка первых вылечившихся от кишечной инфекции. Регистрация новых случаев отравления отмечается «более легкой формой», пациентов «с тяжелыми симптомами не поступает».

С жалобами на симптомы пищевого отравления жители Улан-Удэ начали обращаться в больницы на прошедших выходных. Первоначально было госпитализировано около 40 человек.

Влад Никифоров