Два факультета ПГНИУ будут ликвидированы до конца года

Филологический факультет и факультет современных иностранных языков и литератур (СИЯЛ) Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) ликвидируют до конца 2025 года, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на источник.

Приказ был подписан ректором университета Игорем Германовым в октябре. Ликвидацию факультетов необходимо провести до 31 декабря 2025 года, а создать новый факультет филологии и коммуникации — с 1 января 2026 года. Также утверждена новая система организации: над структурой будет установлен один декан, а внутри факультета появятся шесть кафедр, три центра и отделение подготовки для иностранных граждан. На базе ряда кафедр будут действовать научные лаборатории.

Новый факультет станет самым крупным в ПГНИУ, там будут обучаться свыше 2 тыс. студентов. Организационные изменения не коснутся образовательного процесса для обучающихся и преподавателей: студенты пройдут обучение по тем образовательным программам, на которые они поступали.