Ставрополь вошел в число городов России с ценой жилья ниже региональной

Краснодар и Ставрополь остались единственными региональными столицами России, где квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит дешевле, чем в других населенных пунктах своих регионов. Об этом сообщается в исследовании Домклик.

По информации экспертов, в сентябре 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Краснодаре составила 126 тыс. руб., тогда как в Краснодарском крае — 164 тыс. руб. Разница достигла 23,4% и выросла за год на 5,7 процентного пункта.

В Ставрополе квадратный метр стоит 104 тыс. руб., за пределами города — 123 тыс. руб. Разница составила 15,3% и сократилась за год на 4,9 процентного пункта.

Эксперты связывают более высокие цены в регионах с наличием популярных курортных городов за пределами административных центров. В Краснодарском крае это Сочи и Геленджик, в Ставропольском — Кисловодск и Ессентуки.

Наибольшая разница в стоимости квадратного метра между столицей региона и другими населенными пунктами зафиксирована в Московском регионе (136,6%), Свердловской области (132,2%) и Пермском крае (96,1%).

Валентина Любашенко