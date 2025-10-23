Ведущий застройщик Пермского края открыл новый современный офис продаж в центре города

ПЗСП — один из лидеров строительной индустрии Пермского края. Компания работает на рынке более 60 лет и за это время построила свыше 1 млн кв. м. жилья. Девелопер стабильно входит в тройку крупнейших строительных компаний региона. Сегодня ПЗСП реализует проекты в разных районах Перми, предлагая покупателям квартиры в домах стандарт-, комфорт- и бизнес-класса.

Компания расширяет возможности для клиентов и в рамках стратегии повышения уровня сервиса открыла новый офис продаж, расположенный в самом сердце Перми — по адресу ул. Петропавловская, 52.

В новом офисе ПЗСП менеджеры обеспечивают индивидуальный подход, а зона ожидания с кофе и чаем позволяет клиентам удобно и без суеты ознакомиться с актуальной информацией и новыми проектами компании. Для более приватного и детального обсуждения вариантов покупки доступны переговорные комнаты, а для детей организован игровой уголок.

— При выборе места для нового офиса продаж мы опирались на удобную транспортную доступность и локацию, комфортную для каждого. В концепции мы совместили минимализм, современность и аутентичность — фирменный стиль ПЗСП, который знают и ценят многие пермяки, — отметил генеральный директор ПЗСП Евгений Дёмкин.

— Мы гордимся тем, что можем предложить жителям Перми современные и доступные условия приобретения жилья. Наш новый офис — это не только точка продаж, но и место встречи с людьми, которым мы помогаем воплотить мечту о собственной квартире», — подчеркнул коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев.

Менеджеры компании помогут выбрать подходящие планировки, расскажут о текущих проектах, актуальных акциях и выгодных условиях покупки. Офис на ул. Докучаева, 31 продолжит свою работу, обеспечивая дополнительные возможности для жителей правого берега Перми.

График работы офиса продаж на ул. Петропавловской, 52:

• Пн–Пт: 09:00–19:00

• Сб: 10:00–14:00



• Вс: выходной

График работы офиса продаж на ул. Докучаева, 31:

• Пн–Пт: 08:30–18:00

• Сб-Вс: выходной

Телефон: +7 (342) 292-15-49.

В этом году ПЗСП начал продажи в новых корпусах жилых комплексов «Красное яблоко», «Патриот», в доме на ул. Танцорова, 96 и «Три Девятых». Последний проект станет уникальным для города благодаря двухуровневому двору-парку с игровыми и спортивными площадками, лаундж-зонами и озеленением. Кроме того, скоро стартует премиальный проект на улице Максима Горького, 10 — коллекционная резиденция всего на 22 квартиры. Застройщики: ООО «Спецстрой ПЗСП-Танцорова», ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская», ООО «Спецстрой ПЗСП-Горького,10». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

АО "ПЗСП"