Хакасия получит 200 млн рублей на строительство районной больницы

Федеральный бюджет направит Республике Хакасия 200 млн руб. Средства пойдут на строительство больницы в селе Боград — административном центре Боградского района.

О предстоящем выделении средств спикер Совета федерации Валентина Матвиенко сообщила в ходе заседания верхней палаты Федерального собрания 22 октября. «Уже достигнута договоренность с Министерством здравоохранения, и в следующем году Хакасии будет дополнительно выделено 200 млн рублей на строительство больницы рядом с поликлиникой»,— процитировал госпожу Матвиенко сайт правительства региона.

9 октября в Бограде на базе районной больницы было открыто новое здание поликлиники. По данным республиканского кабмина, стоимость проекта превысила 0,5 млрд руб. Из этой суммы 370 млн руб. приходятся на средства федерального бюджета.

Валерий Лавский