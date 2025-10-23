Обжалован приговор по делу о столкновении трамваев в Кемерове

Защита подала апелляционную жалобу на приговор бывшему гендиректору АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) Павлу Мальцеву, получившему 2,5 года колонии по делу о ДТП с участием двух трамваев, в котором пострадали почти 200 человек и один погиб. Прокуратуре предоставлен срок для внесения возражений на жалобу, указывается в картотеке Заводского райсуда Кемерова. Другие обвиняемые по этому делу — бывший мастер трамвайного депо Тимур Хакимов и вагоновожатая Александра Иванова — приговор не оспаривали.

Авария произошла 6 июня 2024 года. Неисправный трамвай 10-го маршрута на большой скорости столкнулся с впереди идущим составом. В ДТП пострадали 194 человека, один погиб. Расследование установило, что руководитель КЭТК не обеспечил компанию необходимыми материалами и оборудованием для ремонта трамваев, а также не организовал систему техобслуживания и контроля транспорта перед выходом на линию. В свою очередь, мастер депо не проверил тормозную систему и 6 июня 2024 года выпустил трамвай с дефектами в рейс, внеся в путевой лист недостоверные сведения об исправности вагона. Вагоновожатая, не знавшая о поломке, во время движения заметила сбой в работе тормозов. Однако вместо того, чтобы остановиться и высадить людей, она продолжила движение и попыталась сама устранить неполадки, перезагрузив систему и отключив аккумуляторную батарею. Всех трех судили по отдельности.

Экс-гендиректору КЭТК Павлу Мальцеву назначили 2,5 года колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Бывшему мастеру депо Тимуру Хакимову дали 1,5 года в колонии-поселении. Вагоновожатой Александре Ивановой присудили 2,5 года колонии-поселения. В связи с беременностью исполнение наказания ей отсрочили до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Илья Николаев