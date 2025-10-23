Китай за три квартала года нарастил экспорт косметики в Россию в 1,6 раза

Объем поставок китайской декоративной и уходовой косметики в Россию в январе—сентябре вырос в 1,6 раза, до $115,4 млн. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Госстата КНР.

Отмечается рост экспорта всех видов косметики, кроме той, что используется для маникюра и педикюра. Больше всего поставлено средств для ухода за кожей (на $61,9 млн), средств для гигиены полости рта (на $34 млн), для макияжа глаз (на $21,1 млн) и губ (на $20,3 млн). В 2,2 раза (до $18,8 млн) увеличены закупки Россией средств для волос.

В отчетный период Россия поднялась на пятое место (была на девятом) среди основных покупателей китайской косметики. Больше закупают только США ($707,4 млн), Великобритания ($246,1 млн), Индонезия ($211,6 млн) и Нидерланды ($123,5 млн).

Эрнест Филипповский