За получение взятки 60 тыс рублей арестован бывший сотрудник угрозыска Норильска

Суд заключил под стражу бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции ОМВД России по городу Норильску. Как рассказали в управлении Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю, экс-полицейский обвиняется в получении взятки (ч.3 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

По материалам СКР, в начале 2025 года замначальника отдела угрозыска, используя информационную базу МВД, сообщил своему знакомому информацию о местонахождении интересующего его грузового транспортного средства. За это полицейский получил взятку в размере 60 тыс. руб.

Следствие также даст правовую оценку действиям взяткодателя.

Илья Николаев