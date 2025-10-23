Жителя Забайкалья второй раз за год осудили за оправдание терроризма

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор 22-летнему жителю Читы Александру Снежкову. Он был признал виновным в оправдании терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК). Как сообщает пресс-служба суда, годом ранее его уже судили по такой же статье.

После вынесения первого приговора весной 2024 года молодой человек, находился в СИЗО, дожидаясь вступления приговора в законную силу. В этот период он вел личные беседы с другими осужденными и обвиняемыми «побуждал и призывал их к осуществлению террористической деятельности», он также зачитывал текст своей публикации в социальных сетях, за которую и получил наказание. В этой публикации житель Читы оправдывал поджоги военкоматов на территории России.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю, мужчина также публично оправдывал в СИЗО так называемую «рельсовую войну» — поджоги объектов железнодорожной инфраструктуры.

Суд путем частичного присоединения неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору назначил Снежкову наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строгого режима. После освобождения он будет лишен права в течение четырех лет размещать какие-либо публикации в социальных сетях. Приговор в законную силу не вступил.

Влад Никифоров