Чиновника Новосибирска ждет суд за причинение казне ущерба на 75 млн рублей

В Новосибирске будут судить замначальника департамента мэрии, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом рассказали в прокуратуре региона.

По информации областного управления Следственного комитета России, в 2022 году чиновник, используя свои служебные полномочия, обеспечил продажу коммерческой организации земельного участка по заниженной стоимости. В результате, уверено следствие, бюджет Новосибирской области недополучил свыше 74 млн руб.

На период расследования суд отстранил обвиняемого от занимаемой должности.

Илья Николаев