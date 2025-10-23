В Тюмени приостановлено строительство теплотрассы в ЖК «Европейский»

В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК «Европейский» на улице Защитников Отечества, об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. Поводом для решения стали сведения о возможных нарушениях при реализации проекта.

«Стало известно, что между организациями ООО "РУГИС" (проектировщик теплотрассы на ул. Эрвье) и ООО "ТРГЦ" (Тюменский региональный геодезический центр) отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ»,— написал господин Афанасьев.

Как сообщил портал 72.ru вдоль Европейского микрорайона в Тюмени осенью компания УСТЭК начала работы по строительству теплотрассы к новым домам, но местные жители выступили против. Их беспокоили возможные нарушения благоустроенной территории, ограничение доступа к парковкам и блокировка противопожарного подъезда. В сентябре горожане начали обращаться в различные инстанции. Скандал набирал обороты, и тогда глава города решил встретиться с жителями для обсуждения ситуации. После встречи проект остался без изменений.

Тогда инициативная группа обратилась в компанию ТРГЦ, которая должна была проводить исследования для проектировщика теплотрассы РУГИС. Однако в ТРГЦ заявили, что договора нет и никаких работ для РУГИС они не выполняли.

Компания УСТЭК в своем официальном сообщении заявила, что для заключения договора ООО «РУГИС» предоставило все документы, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям законодательства. «Кроме того, организация имеет положительный опыт выполнения работ по разработке проектной документации, в реестр недобросовестных поставщиков не включена»,— говорится в сообщении.

По словам главы города Максима Афанасьева, власти направили письмо в УСТЭК с требованием остановить все работы до выяснения обстоятельств. Компания подтвердила приостановку работ с 22 октября.

АО «УСТЭК» специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Компания зарегистрирована в 2017 году в Тюмени как совместное предприятие ООО «Корпорация СТС» (по решению суда обращено в доход РФ) и ПАО «Фортум» (ныне ПАО «Форвард Энерго»). По данным сайта rusprofile, в 2024 году выручка АО "УСТЭК" составила 11,4 млрд рублей, увеличившись на 7,6 % по сравнению с предыдущим годом. По объему выручки компания занимает первое место в Тюменской области и 17-е в России среди предприятий отрасли.

Полина Бабинцева