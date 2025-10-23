Житель Сахалина арестован на Камчатке за создание канала нелегальной миграции

Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю во взаимодействии с коллегами из Сахалинской области пресекли работу канала нелегальной миграции, сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. Задержан и арестован судом житель Южно-Сахалинска, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранцев в РФ группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 322.1 УК).

По данным следствия, системный администратор транспортного предприятия вместе с сообщником из корыстной заинтересованности изготовил поддельные квитанции об оплате трудовых патентов. На основании фиктивных документов другие участники преступной группы продлевали сроки пребывания мигрантов в России, сообщили в УФСБ.

В ходе обысков у фигуранта изъято оборудование, на котором изготавливались поддельные квитанции. Поиск сообщников, причастных к организации канала, продолжается.

Ранее сообщалось о задержании в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске троих иностранцев — участников этой организованной группы. Кроме того, выявлены и помещены под стражу легализованные участниками преступной группы мигранты, в их отношении полиция Камчатки расследует дела об использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК). Также инициирована процедура выдворения незаконно находившихся в России иностранцев.

