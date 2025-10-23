Около месяца НАТО расследуют случаи появления дронов вблизи аэропортов Германии, Дании и Норвегии, но установить виновных пока не удалось. Об этом сообщает газета Washington Post. Многие европейские политики обвиняют в провокациях Россию.

По информации издания, дипломаты НАТО занимаются выяснением трех вопросов: кто несет ответственность за нарушения воздушного пространства, были ли действия преднамеренными, и являются ли инциденты частью системы.

В то же время, отмечает WP, европейские лидеры используют эти случаи для обвинений России. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее назвал обвинения пустыми и безосновательными.