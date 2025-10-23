Сийярто: Орбан отправится с визитом в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон в начале ноября для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

По словам господина Сийярто, встреча прошла в позитивной обстановке и была посвящена обсуждению мирных инициатив и подготовке визита Виктора Орбана. «Мой коллега заявил, что президент Соединенных Штатов считает премьер-министра Венгрии своим настоящим другом и союзником»,— сказал господин Орбан в интервью телекомпании М1.

Главной темой предстоящей встречи станет развитие экономических связей, включая возможность возобновления соглашения об избежании двойного налогообложения, которое ранее было прекращено при администрации экс-президента Джо Байдена и важно для инвестиций и двусторонней торговли.