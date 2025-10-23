Бессент: США не исключают введение ограничения на экспорт ПО для Китая
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Соединенные Штаты не исключают возможность введения экспортных ограничений на программное обеспечение (ПО) для Китая в ответ на решение Пекина ограничить поставки редкоземельных металлов.
Бессент подчеркнул, что ограничения со стороны Китая распространяются не только на США, но и на другие страны. «Я подтверждаю, что все варианты открыты. Если этот экспортный контроль — будь то программное обеспечение, двигатели или что-то ещё — будет реализован, это, вероятно, будет согласовано с нашими союзниками по «Большой семёрке»,— сказал он (цитата по Reuters).
По словам источников Reuetrs, мера может быть и не принята. Как сообщили собеседники агентства, сам факт рассмотрения подобных мер свидетельствует о том, что администрация Трампа обдумывает возможность резкой эскалации противостояния с Китаем, хотя некоторые представители правительства США выступают за более мягкий подход.