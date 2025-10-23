Ожившие причуды

Первой премьерой 32-го театрального сезона Камерного театра в Воронеже стал танцевальный спектакль «Капричос» по мотивам серии одноименных офортов Франсиско Гойи. Познакомил воронежскую публику с бестиарием испанского художника столичный режиссер-хореограф, выпускник ГИТИСа Константин Мишин. Премьерный показ состоялся 18 октября. Корреспондент «Ъ-Черноземье» Дарья Вербицкая делится впечатлениями от происходившего на сцене действа.

Представленный на сцене Камерного театра спектакль «вырос» из серии мастер-классов, которые год назад, в октябре 2024-го, Константин Мишин проводил для воронежских танцоров. Вслед за художником режиссер исследует природу человека и крайние формы проявления его поведения.

«У Гойи нет красавцев, но его персонажи все равно прекрасны. Это сочетание уродства и красоты завораживает. Красота таится во взгляде художника на свои объекты, на свой предмет рассмотрения, и внутри этих искаженных лиц он находит красоту, и, наверное, мы ее тоже ищем внутри нашего спектакля, а также иронию и парадоксальность человеческой эмоциональности»,— пояснил хореограф.

Гойя опубликовал альбом офортов (особая техника гравюры на металле) в 1799 году. Художник назвал серию «Капричос», что в переводе с итальянского значит «каприз, прихоть, причуда». С точки зрения жанра, каприччо также определяют как сделанное вопреки общепринятым правилам творение. Болезнь, во время которой создавалась эта серия, безусловно, повлияла на их характер. Переплетение сна с сатирой на современное общество того времени порой выходит за границы разумного. Один из важнейших офортов серии «Сон разума» художник сопроводил таким комментарием:

«Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений».

Весь цикл пропитан злорадством, безнадежностью и, с одном стороны, разочарованием в человеческой натуре, а с другой — жалостью к ней, ведь «человек словно для того и рождается и живет на свете, чтобы из него тянули соки». Художник злорадно проходится по всем сферам жизни – супружество, религия, образование, коррупция, глупость, власть.

В постановке можно выделить два комичных этюда, которые вызвали смех у зрителей. Один из эпизодов связан с нетрезвым человеком, отсылающим к офорту «А у него сгорает дом». Сам Гойя язвительно снабдил работу комментарием: «Пока пожарные насосы не освежат его, ему никак не удается снять штаны и прервать беседу со светильником. Такова сила вина». Эпизод «От какой болезни он умрет?» высмеивает нерадивого врача, от неторопливых действий которого страдает пациент. Легкомысленное поведение девиц художник обличает, предлагая надеть им стулья на голову, чтобы «образумить». На сцене также появляются ослы, летучие мыши, инфернальные существа, уродливые карлики. Часть офортов проецировались на сцену. Постановка кажется слегка затянутой, под конец начинает чувствоваться усталость от этих мелькающих обезображенных пороками лиц на сцене.

Серию «Капричос» отличает особая музыкальность. Сам художник назвал ее «Сюитой офортов на причудливые сюжеты». Поэтому хотелось бы отдельное внимание уделить музыкальному сопровождению спектакля, которое, безусловно, усиливало происходящее на сцене. Музыку для постановки написал современный воронежский композитор и пианист Ярослав Борисов, который уже сотрудничал с Камерным театром. Конкретно над этим проектом работа длилась около трех месяцев.

«У нас было несколько встреч с режиссером. Во время второй сессии мы сочинили основную часть материала — те музыкальные темы, которые я потом развивал. А во время третьего приезда мы непосредственно репетировали и утверждали форму композиции, разные кульминационные и ритмические моменты. И буквально перед самым спектаклем я уже приводил композиции в студийное качество и делал для всего аранжировки»,— пояснил Ярослав Борисов.

Говоря о сложностях, композитор упомянул внутреннюю борьбу с жанром. Поскольку испанская музыка имеет очень характерные и легко узнаваемые черты, то была опасность начать использовать какие-то избитые мотивы и легко скатиться в пошлость. Поэтому перед режиссером стояла задача соблюсти баланс — передать атмосферу Испании 18-го века и не скатиться в пошлость, оставаясь верным своему стилю. Впрочем, это не помешало ему сделать оммаж Альбенису (испанский композитор, известный своим обращением к народному музыкальному фольклору) в одной из композиций. Любопытно, что колоритнее всего испанская музыка проявлялась в темах с герцогиней, но и там она была не совсем рафинированной.

«Из интересных элементов — хотел воспроизвести звуки, которые создаются при выцарапывании рисунка на металлической пластине (технология офорта), но подобные звуки не очень хорошо ложатся на слух.

Я предположил, что Гойя мог выполнять какие-то зарисовки карандашом до создания офортов, поэтому записал звуки карандаша разной продолжительности и интенсивности, а затем включал их в композиции частично либо целиком, беря за основу. Как раз два дуэта сделаны из таких карандашных звуков»,— добавил Ярослав Борисов.

Спектакль оставляет зрителя в гнетущем состоянии, которое рождается из осознания, что офорты художника актуальны по сей день. Сменяются лишь декорации, а за ними остаются все те же пороки, веками преследующие человечество.