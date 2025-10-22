Пашинян заявил о давлении на Ереван из-за армянского коньяка

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на «армянский коньяк» жалуются представители международных организаций. Они используют этот бренд как повод оказывать давление и ограничивать суверенитет страны, утверждает политик. Господин Пашинян призвал прекратить производство «контрафакта».

«Должны ли мы делать выбор между нашей независимостью и чайного цвета водкой, которая называется коньяком?.. В Армении не может производиться коньяк так же, как в Дилижане не может производиться "Джермук" (минеральная вода Джермукского месторождения, Армения.— "Ъ"). В Армении не может производиться шампанское»,— заявил господин Пашинян (цитата по News.am).

Название «коньяк» защищено и может использоваться только для напитка, произведенного во французском округе Коньяк. Точно так же «шампанским» не могут называться игристые вина, которые не были произведены в регионе Шампань.

В 2021 году Армения заключила финансовое соглашение с ЕС, по которому Еревану выделят €3 млн, чтобы страна отказалась от названия «коньяк». Министр экономики Армении Геворг Папоян в 2024 году сообщал, что в стране начали процесс плавного перехода от этого наименования. Вместо него власти намерены зарегистрировать бренд «армянский бренди».