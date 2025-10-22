В Екатеринбурге иностранец осужден за взятку полицейскому в Кольцово

В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего иностранного предпринимателя, который дал взятку сотруднику транспортной полиции аэропорта, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Он признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установило следствие, с 2020 по 2022 год обвиняемый, чтобы избежать ответственности за незаконную деятельность по упаковке багажа на территории аэропорта «Кольцово», передал полицейскому взятку в размере более 47 тыс. рублей в обмен на покровительство.

Суд приговорил подсудимого к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Рассмотрение уголовного дела в отношении самого полицейского-взяткополучателя продолжается.

Полина Бабинцева