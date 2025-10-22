Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Госдуме призвали отменить штрафы за остановку в пробке под запрещающим знаком

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением об отмене всех штрафов за вынужденную остановку в пробке под запрещающим знаком. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Нужно пересмотреть подход к использованию автоматических камер фиксации нарушений ПДД, отметили авторы инициативы. Из обращения следует, что камеры часто трактуют остановку автомобиля в пробке под знаком «Остановка запрещена» как административное правонарушение. Из-за этого водители получают штрафы и вынуждены оспаривать заведомо ошибочные постановления, хотя фактически они не нарушали правил.

Камеры на дорогах должны научиться распознавать контекст: если автомобиль остановился из-за затора, ожидания сигнала светофора или других независящих от водителя обстоятельств, то такой эпизод не должен считаться нарушением правил. Если перепрограммировать систему невозможно, то следует увеличить временной интервал фиксации в зоне действия знака «Остановка запрещена», следует из документа.

Авторы инициативы считают, что реализация их предложения позволит автоматически отфильтровывать неправомерные штрафы еще до вынесения либо аннулировать их без участия водителя.

