В Ульяновской области в среду вечером объявляли режим беспилотной опасности

В Ульяновской области в 20:25 местного времени был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом говорилось в СМС-рассылке единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Как обычно, сообщалось, что «возможно отключение мобильного интернета». В отличие от сообщений предыдущих дней на этот раз режим опасности пролета вражеских БПЛА был объявлен вечером, в то время как обычно такой режим объявляется после полуночи и до 6-10 утра.

При этом никаких сообщений от Росавиации о введении ограничений в аэропорту Ульяновск не было. Судя по онлайн-табло прилетов и вылетов, аэропорт «Ульяновск» (Баратаевка) работает в обычном режиме, задержек и отмен авиарейсов нет. В 22:20 режим беспилотной опасности был снят.