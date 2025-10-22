В Ставрополе у воинской части взорвалась бомба, заложенная в детскую коляску

На улице Ставрополя взорвалась бомба, которая была заложена в детскую коляску, сообщили источники «Ъ». Это произошло около автобусной остановки, у воинской части. По информации ТАСС, пострадала местная жительница, она получила осколочные ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ», ФСБ уже задержала мужчину, который, вероятно, оставил коляску с бомбой у остановки. В правоохранительных органах рассматривают версию, что его заставили это сделать «представители Украины», передает RT.

В следственных органах, по данным «Ъ», сейчас решают, по какой статье квалифицировать происшедшее: покушение на теракт (ст. 205 УК РФ) или на убийство (ст. 105 УК РФ). Власти города и Ставропольского края пока не сообщали подробности произошедшего.