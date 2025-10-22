Комитет сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма

Комитет по международным отношениям сената США одобрил инициативу о признании России «спонсором терроризма», сообщает пресс-служба соответствующего комитета. Вместе с ней одобрены две другие инициативы, направленные против РФ и китайских компаний, которые сенаторы обвиняют в «поддержке российской оборонно-промышленной базы». После одобрения комитетом предложения должен рассмотреть сенат в полном составе.

«Поддержанный (членом комитета, сенатором от демократов. — "Ъ") Джинн Шахин законопроект о признании Российской Федерации государством-спонсором терроризма предписывает госсекретарю оценить, следует ли, исходя из преднамеренных нападений России на гражданских лиц, систематических похищений украинских детей и других действий, объявить Россию государством-спонсором терроризма»,— говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте комитета.

Ранее в комитет сената США были внесены три инициативы в отношении России, связанные с конфликтом на Украине. Три законопроекта предлагают:

внести Россию в список государств-спонсоров терроризма;

ввести экономические санкции против Китая;

каждые 90 дней передавать Украине хранящиеся в США замороженные российские активы.

В настоящее время в государствами-спонсорами терроризма в законодательстве США признаны Куба, Иран, КНДР и Сирия.

Анастасия Домбицкая