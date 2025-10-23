Витаминам предъявили долг

Совместный бизнес Зураба Церетели-Махарадзе, внука скульптора Зураба Церетели, и Алексея Полтавченко, сына экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, оказался под угрозой банкротства. Сбербанк (MOEX: SBER) намерен обратиться в суд с заявлением о несостоятельности подконтрольных им ООО «Гео Органикс» и «Гео-Мед». Эти компании специализируются на производстве аптечного ассортимента — витаминов, добавок и косметики под брендом Vibes.

Сбербанк намерен обратиться с заявлениями о банкротстве ООО «Гео Органикс» и «Гео-Мед», следует из сообщений, опубликованных на портале «Федресурс». Подробности претензий в материалах не приводятся. В финансовой организации и самих компаниях на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Согласно СПАРК, 100% долей в ООО «Гео Органикс» принадлежат ООО «Гео-Мед». Основным владельцем последнего, согласно СПАРК, выступает Зураб Церетели-Махарадзе, внук скульптора Зураба Церетели. В бизнесе ему принадлежит 62,5% долей, 15% — у Георгия Капанадзе, 12,5% — у Юрия Есина. Оставшиеся 10% долей контролирует Алексей Полтавченко, сын экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Гео Органикс» и «Гео-Мед» специализируются на выпуске витаминов, биологически активных добавок и средств по уходу за собой. В портфеле компаний в том числе косметический бренд Vibes, представленный в аптечной рознице. Согласно СПАРК, выручка ООО «Гео Органикс» в 2024 году составила 392,32 млн руб., увеличившись на 10,5% год к году. Чистая прибыль при этом сократилась на 12,3%, до 6,9 млн руб. Выручка «Гео-Мед» за прошлый год — 31,48 млн руб. Компания зафиксировала убыток на уровне 49,03 млн руб. Доли основателей в бизнесе и активы компаний находятся в залоге у Сбербанка.

Управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков поясняет, что после публикации сообщения о намерении на «Федресурсе» кредитор должен подать заявление в суд в течение 15 дней. С этого момента формально начинается процедура банкротства компании. С момента обращения в суд и до вынесения решения обычно проходит до трех месяцев, в этот период ситуацию можно урегулировать, говорит юрист. Затем, по словам господина Крючкова, следуют процедуры наблюдения и конкурсное производство. Вся процедура может растянуться на несколько лет.

Партнер Novator Legal Group Александр Катков отмечает, что обычно Сбербанк обращается в суд с заявлением о банкротстве должников через три—шесть месяцев с момента просрочки платежей, если переговоры не привели к результату. Ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева говорит, что, как правило, банки сначала стараются договориться о реструктуризации долга, предоставлении дополнительного обеспечения или формировании обоснованного плана по выходу компании из кризиса.

Андрей Крючков поясняет, что в ситуациях, когда заявителями в рамках дел о банкротстве выступают банки, должникам не часто удается избежать банкротства. Банки, как правило, осведомлены о финансовом и имущественном положении должников. «Скорее всего, смысла в получении в собственность залога банк не увидел, возможно по чисто экономическим причинам»,— считает юрист.

Госпожа Андреева тоже сомневается, что Сбербанк интересует контроль над бизнесом «Гео Органикс» и «Гео-Мед»: финансовые организации, как правило, рассматривают подобные активы как непрофильные. Александр Катков говорит, что в рамках процедуры банкротства доли основателей компаний, заложенные в Сбербанк, будут реализованы в ходе торгов.

Сбербанк — не единственный потенциально проблемный кредитор фармацевтических компаний. В конце сентября иск к «Гео Органикс» на 40,69 млн руб. также подала Тульская фармацевтическая фабрика, следует из картотеки дел. Его подробности в материалах суда не приводятся. Заявление о банкротстве «Гео-Мед» в июне также подавала московская ИФНС №36, но производство было прекращено.

