Орловская область продолжит выплачивать долг по проекту «Пшеница-2000» до 2035 года

Властям Орловской области предстоит погашать задолженность по международному инвестиционному проекту «Пшеница-2000» до 2035 года. В 2026 году регион направит на эти цели 151 млн руб. Об этом сообщил заместитель председателя Орловского областного совета Иван Дынкович на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По его словам, заем в 1998 году брал орловский «Орелагропромснаб», который впоследствии был признан банкротом. Поручителем по обязательствам компании выступала администрация Орловской области. После банкротства заемщика региону пришлось принять на себя обязательства по возврату кредита. «Область до сих пор расплачивается по кредиту и будет делать это до 2035 года»,— уточнил господин Дынкович.

Договор займа был заключен между Министерством финансов РФ, Внешэкономбанком и АО «Орелагропромснаб». Сумма кредита составила 114 млн немецких марок (около 383 млн руб. по курсу того времени). На заемные средства в Германии закупались мельницы, комбайны, тракторы и оборудование для переработки зерна. После августовского кризиса 1998 года, приведшего к резкому падению рубля, обязательства по займу значительно возросли. В 2002 году, после перехода Германии на евро, сумма долга была пересчитана. Реализация проекта, по замыслу инициатора — бывшего губернатора региона Егора Строева,— должна была способствовать модернизации сельского хозяйства области, однако ожидаемого экономического эффекта достичь не удалось.

По данным правительства региона, текущая задолженность региона по кредиту «Пшеница-2000» составляет 1,6 млрд руб. Всего в бюджете Орловской области на 2026 год запланировано 1,1 млрд руб. на погашение долговых обязательств, включая выплаты по этому проекту.

Анна Швечикова