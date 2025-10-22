В Пермском крае продолжается стремительный рост цен на бензин

Средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае за неделю с 14 по 20 октября выросла до 64,09 руб. за литр — на 32 коп., сообщает Росстат.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 подорожал до 61,33 руб. за литр — на 33 коп., АИ-95 — до 65,95 руб. за литр, на 31 коп., АИ-98 — до 87,53 руб. за литр, на 43 коп. Дизельное топливо подорожало на 39 коп., до 73,74 руб. за литр.

Пермский край по средней стоимости бензина занимает седьмое место в Приволжском федеральном округе и делит его с Нижегородской областью. Средняя цена за бензин в ПФО составила 63,39 руб. за литр. Изменение цен на автомобильный бензин за неделю с 14 по 20 октября было зафиксировано в 75 субъектах Российской Федерации, более всего в Ханты-Мансийском автономном округе (+6,4%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на бензин авто