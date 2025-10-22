Минобрнауки хочет обязать будущих учителей сдавать ЕГЭ по их предмету

Минобрнауки РФ предлагает ввести обязательную сдачу ЕГЭ по предметам, которые абитуриент педагогических вузов собирается в будущем преподавать в школе. Соответствующие поправки в экзаменационный перечень ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Изменения затронут направление подготовки «Педагогическое образование». Если идею поддержат, новые правила начнут действовать только в приемную кампанию 2027 года. Об этом «Ъ» сообщили в министерстве.

«Иными словами, абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике»,— объяснили «Ъ» в ведомстве.

Сейчас в России университеты самостоятельно определяют, какие ЕГЭ должны сдавать абитуриенты, хотя они и опираются на перечень вступительных испытаний, утвержденный приказом Минобрнауки — и это не всегда оказываются предметы, которые абитуриент собирается впоследствии преподавать. «Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога»,— сообщили в ведомстве.