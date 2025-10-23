Областную программу расселения расширят

Комитет по строительству Ленобласти предложил добавить дома, которые ранее принадлежали совхозам и госпредприятиям, в программу расселения аварийного жилья. Инициативу обсудили на встрече с депутатами регионального Заксобрания. Теперь параметры программы с учетом предложенных изменений находятся на согласовании.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Всего в Ленинградской области 87 домов, ранее принадлежавших совхозам, которые в будущем подлежат сносу. В них проживает порядка 1,3 тыс. человек

На заседании председатель комитета по строительству Виталий Лазуткин отметил, что расширение проекта на жилье, которое принадлежало совхозам и ведомственным предприятиям, станет логичным продолжением расселения ветхого жилья в Ленобласти. Однако принятие отдельной региональной программы по ремонту объектов комитет считает нецелесообразным. Поэтому господин Лазуткин предложил органам местного самоуправления принять в собственность такие дома, после чего признать их аварийными и подлежащими сносу.

Всего в Ленинградской области 87 домов, ранее принадлежавших совхозам, которые в будущем подлежат сносу. В них проживает около 1,3 тыс. человек, уточнили в комитете государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

В настоящее время в регионе проходит расселение аварийных многоквартирных домов и помещений, находившихся в собственности региона, вне зависимости от времени признания их аварийными и подлежащими сносу. Так, весной 2024 года федеральный Фонд развития территорий сообщил об одобрении финансирования программы расселения ветхого жилья в Ленинградской области на сумму 435,7 млн рублей. Регион дополнительно выделил на эти цели 7,4 млрд рублей в качестве софинансирования.

В стройблоке правительства Ленобласти напомнили, что по действующей программе с 2019 года переселили более 14 тыс. человек и возвели 33 новостройки. При этом на вопрос «Ъ-СПб», какое финансирование и как изменятся параметры программы на период с 2026 по 2031 год, в пресс-службе не ответили, заявив, что они находятся на согласовании.

Расселение такого количества человек (1,3 тыс. человек) потребует возведения 35–40 тыс. кв. м новой недвижимости. «При нынешней стоимости строительства в области затраты могут составить 2,7–3,3 млрд рублей»,— оценил коммерческий директор ЖК «Охтинские высоты» (девелопер — компания «Новое измерение») Виталий Голубев.

Гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров предположил, что вложения в программу расселения при условии включения в программу жилья совхозов могут достигать 5,5 млрд рублей, из которых от 500 до 650 млн может поступить из федерального бюджета. «Расселение бывших совхозных многоквартирных домов является важной задачей, которую можно эффективно решить в следующем бюджетном цикле, пока существует потенциал получения федерального финансирования»,— подытожил господин Бурмистров.

Стефания Барченкова