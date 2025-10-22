Рейсы из Перми до Вьетнама продлены до октября 2026 года

Полеты из Перми в Камрань (Вьетнам) будут доступны до октября 2026 года, пишет ura.ru со ссылкой на данные системы поиска туров и отелей Tourvisor.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Осуществлять перелеты будет авиакомпания Nord Wind, полетная программа запланирована с 18 апреля по 3 октября. Время перелета — около восьми часов. Стоимость тура на двоих на 11 ночей начинается от 169,3 тысячи рублей.

Также авиакомпания AZUR air продлила полеты во Вьетнам до 5 апреля 2026 года. Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что полетная программа рассчитана с 24 ноября по 30 декабря 2025 года.