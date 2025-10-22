В Черноземье 23 октября будет пасмурно, от 0°C до +9°C

В четверг, 23 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода, местами ожидаются дожди. Температура будет варьироваться от 0°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит 0°C, ожидаются снег с дождем. Днем небольшие осадки — +6°C.

В Воронеже пасмурно, ночью синоптики обещают +1°C, днем — +9°C.

В Курске и Орле переменная облачность, ночью температура составит +1°C, днем — +7-8°C.

В Липецке ночью — 0°C, днем — +8°C, облачно и без осадков.

В Тамбове пасмурно, в темное время суток синоптики обещают +2°C, днем — +9°C.

Анна Швечикова