В Черноземье 23 октября будет пасмурно, от 0°C до +9°C
В четверг, 23 октября, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачная погода, местами ожидаются дожди. Температура будет варьироваться от 0°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В Белгороде ночью температура составит 0°C, ожидаются снег с дождем. Днем небольшие осадки — +6°C.
В Воронеже пасмурно, ночью синоптики обещают +1°C, днем — +9°C.
В Курске и Орле переменная облачность, ночью температура составит +1°C, днем — +7-8°C.
В Липецке ночью — 0°C, днем — +8°C, облачно и без осадков.
В Тамбове пасмурно, в темное время суток синоптики обещают +2°C, днем — +9°C.