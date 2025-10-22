В школах Курской области ввели всеобщее обучение шахматам

В Курской области школы начали всеобщее обучение детей шахматам, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Программа стартовала с 1 сентября: почти 400 преподавателей, прошедших специальные курсы, учат школьников основам игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, с которым сегодня встретился господин Хинштейн, заявил, что Курская область стала первым регионом, внедрившим такую инициативу, сообщила со ссылкой на спортивного функционера пресс-служба губернатора. Для реализации проекта общественная организация передала региону более 3 тыс. комплектов шахмат и 2 тыс. методических пособий, что решило проблему нехватки оборудования. Федерация и проводила курсы шахмат для курских учителей.

По открытым данным, Курская область — не первый регион РФ, в котором в школах ввели уроки игры в шахматы. В июне 2023 года о таком нововведении уже сообщали власти Ярославской области. С 1 сентября 2023-го ученики 1–4 классов школ региона изучают основы игры в шахматы, из областного бюджета на закупку необходимого оборудования выделяли порядка 30 млн руб.

Курский губернатор добавил, что вместе с господином Ткачевым обсудил возможность воспитания будущего чемпиона мира по шахматам, подчеркнув готовность поддерживать местных шахматистов. «Шахматы — это универсальный язык логики, терпения и стратегии. Хороший жизненный пример, который учит нести ответственность за каждый свой шаг и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Дети, занимающиеся шахматами, начинают успешнее учиться, у них улучшается память, логика, развивается нестандартное мышление. Не каждый, кто играет, будет гроссмейстером, но совершенно точно станет умнее и успешнее»,— написал господин Хинштейн.

Сергей Калашников