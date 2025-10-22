«Парма» вновь была сильнее «Самары»

В матче Единой лиги ВТБ «Парма» на своей площадке обыграл БК «Самара». Пермская баскетбольная команда одержала победу со счетом 103:81.

Лучшим игроком в составе «Пармы» стал американский разыгрывающий защитник Брендан Адамс, оформивший дабл-дабл, — 18 очков, четыре подбора, 11 передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+32».

Напомним ранее подопечные Евгения Пашутина обыгрывали самарский клуб на его площадке с разницей в пятьдесят очков.

Следующий домашний матч БК «Бетсити Парма» проводит против МБА-МАИ 26 октября