Инвесторы ждут флоатеров

На последних аукционах по размещению гособлигаций Минфину не удалось разместить бумаги даже на 100 млрд руб., что оказалось в 2,5 раза хуже показателей предшествующей недели. Для расширения спроса не помогло и увеличение премии по доходности. Низкая активность инвесторов связана с ожиданиями масштабных размещений облигаций с плавающим купоном, выпуски которых Минфин зарегистрировал ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Состоявшиеся 22 октября аукционы по размещению ОФЗ с фиксированным доходом не вызвали значительного интереса со стороны инвесторов. Суммарный спрос составил менее 149 млрд руб., более чем в 2,2 раза ниже показателя предшествующей недели. При этом объем размещения сократился еще более существенно — в 2,6 раза, до 98,4 млрд руб.

Активность инвесторов упала вместе со снижением доходностей на рынке государственного долга на фоне состоявшегося телефонного разговора президентов России и США. По итогам недели (15–21 сентября) доходность в среднем по сегменту ОФЗ-ПД снизилась на 32 базисных пункта (б. п.). «Наиболее сильно снизились доходности по краткосрочным выпускам (сроком до 1,3 года) — на 54–100 б. п., до 13,8–14,5% годовых, по долгосрочным выпускам — на 27–39 б. п., до 14,8–15% годовых»,— оценивает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Для удовлетворения большего числа заявок Минфину даже пришлось пойти на увеличение премии по доходности к вторичному рынку. По оценке Александра Ермака, при размещении двенадцатилетнего выпуска (средневзвешенная доходность 16,11% годовых) премия составила 14 б. п., по восьмилетнему выпуску (15,1% годовых) — 12 б. п. На предшествующих аукционах премия составляла 8–12 б. п. При этом аналитики отмечают, что, несмотря на почти двукратный рост числа заявок (до 1,2 тыс. штук), основной объем пришелся на несколько крупных сделок. «На первом аукционе на сделки объемом более 1 млрд руб. пришлось почти 77% объема размещения, на втором аукционе доля крупнейших сделок превысила 95%»,— оценивает господин Ермак.

Снижение спроса на аукционах по госбумагам — это отражение повышенной осторожности инвесторов в преддверии заседания Банка России, отмечают эксперты. Большинство аналитиков ожидают, что 24 октября регулятор сохранит ключевую ставку в размере 17%. Как отмечает главный экономист ВТБ Родион Латыпов, в пользу такого решения говорят вышедшие с последнего заседания регулятора данные о том, что пространство для снижения ключевой ставки в остаток текущего года сузилось по сравнению с летними месяцами. В частности, выросли инфляционные ожидания у предприятий в преддверии повышения ставки НДС. «Компромиссным сценарием может стать снижение ключевой ставки на 50 б. п.»,— считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Снижение спроса на аукционах может быть связано и с ожиданиями предложения от Минфина облигаций с плавающим купоном. На прошлой неделе министерство зарегистрировало два выпуска флоатеров общим объемом 2 трлн руб. Но пока размещение таких бумаг откладывается, и портфельные управляющие придерживают ликвидность до их появления на рынке.

Дальнейшее развитие ситуации на долговом рынке будет зависеть в первую очередь от итогов заседания Банка России и комментариев его представителей. Как считает Дмитрий Грицкевич, текущие консервативные ожидания рынка по сохранению ключевой ставки создают предпосылки для продолжения восстановления рынка ОФЗ даже при умеренно-позитивных результатах заседания. Поэтому до конца года она ждет восстановления индекса RGBI до 118–120 пунктов, в 2026 году — выше 130 пунктов. Этому будет способствовать и размещение флоатеров, без которых Минфину будет сложно выполнить квартальный план,— с учетом последних поправок к бюджету заимствования на год увеличены на 2,2 трлн руб., почти до 7 трлн руб. С учетом ранее проведенных размещений (более чем на 5,1 трлн руб. по номиналу) до конца года придется разместить облигации почти на 2 трлн руб. «Несмотря на желание ведомства уйти от процентного риска и снизить долю флоатеров, именно за счет их размещения будет удовлетворена потребность покрытия дефицита бюджета»,— резюмируют аналитики инвестбанка «Синара».

Виталий Гайдаев