«Тольяттиазот» участвует в восполнении биоресурсов Волги

Сотрудники «Тольяттиазота» выпустили в Саратовское водохранилище около 12,5 тыс. молоди сазана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие, направленное на сохранение биоразнообразия в Волге, прошла в селе Винновка Самарской области под контролем Росрыболовства и специалистов отдела охраны окружающей среды предприятия. Программой по восстановлению водных биоресурсов в компании занимаются уже 17 лет. За это время в водохранилище было выпущено более 300 тыс. мальков различных ценных пород.

С помощью регулярного зарыбления можно восстанавливать численность ценных промысловых видов рыб. В середине XX века семь волжских плотин ГЭС и три камские перекрыли пути миграции рыб. С тех пор биоресурсы всего Волжского бассейна нуждаются в восполнении.

Зарыбление помогает поддерживать экологическое равновесие в Волге. Эти мероприятия способствуют сохранению биоразнообразия и устойчивости экосистемы реки.

АО «ТОАЗ» — один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Производственные активы компании включают семь агрегатов по производству аммиака и три агрегата по производству карбамида, расположенных в Тольятти.

Андрей Сазонов