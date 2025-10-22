«Динамо» в присутствии губернатора Федорищева разгромило «Крылья Советов»
В среду, 22 октября, в Москве завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором футболисты «Динамо» принимали самарские «Крылья Советов». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
В составе победителей трижды отличился Ульви Бабаев. Еще один мяч забил Даниил Фомин.
На матче присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «За "Крылья" при любой погоде»,— написал он в своем канале в MAX.
«Динамо» продолжит борьбу в Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» выступят в Пути регионов турнира.