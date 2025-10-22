«Динамо» в присутствии губернатора Федорищева разгромило «Крылья Советов»

В среду, 22 октября, в Москве завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором футболисты «Динамо» принимали самарские «Крылья Советов». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В составе победителей трижды отличился Ульви Бабаев. Еще один мяч забил Даниил Фомин.

На матче присутствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «За "Крылья" при любой погоде»,— написал он в своем канале в MAX.

«Динамо» продолжит борьбу в Пути РПЛ Кубка России. «Крылья Советов» выступят в Пути регионов турнира.

Андрей Сазонов