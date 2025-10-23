Банкроты теряют «Энергию»

Бизнес-центр «Энергия» (бывшее здание института «Энергомашпроект») на Ленинском проспекте выставили на продажу за 735 млн рублей. Также в лот вошел земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м. При текущей цене предложение выглядит умеренно привлекательным, считают эксперты. За эти деньги покупатель получит объект, который уже сейчас приносит доход и имеет потенциал к развитию.

Бизнес-центр «Энергия» на Ленинском проспекте, 168А, выставили на торги в рамках конкурсного производства, открытого в отношении обанкротившегося владельца объекта — ООО «Энергия». Здание 1974 года постройки площадью 10968 тыс. кв. м и земельный участок под ним площадью 4740 кв. м планируют продать за 735,8 млн рублей. Торги проведут 8 декабря.

Почти вся арендопригодная площадь в БЦ (около 8 тыс. кв. м) занята арендаторами. Актуальная ставка аренды находится в пределах 1000–1300 рублей за квадратный метр.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ООО «Энергия» банкротом по заявления АБ «Россия» в конце сентября 2025 года, открыв конкурсное производство на шесть месяцев. Долг компании перед банком составил 1,324 млрд рублей. Из них 965,9 млн — основной долг, 358,3 млн — проценты и пени.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергия» было выделено из ООО «Меркурий» в процессе реорганизации в декабре 2024 года. Единственный бенефициар ООО «Меркурий» Сергей Муратов, также владевший долями 55% в ООО «Залог» и 27,5% в ООО «Ломбард "Доверие СПб"», согласно ЕГРИП, умер в августе 2025 года.

По мнению руководителя проектов в департаменте по работе с офисными помещениями IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Максима Мартынова, для соответствия БЦ «Энергия» современным требованиям бизнес-центров класса Б и выше, зданию необходима реконструкция в части инженерных систем, вентиляции и кондиционирования, а также обновление внутренней отделки. При этом несомненным плюсом для объекта эксперт указывает его удачное расположение: БЦ обладает удобной транспортной доступностью как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

«В целом БЦ предрасположен к повышению класса и повышению ставки аренды соответственно. Текущее предложение выглядит умеренно привлекательным, если цена не возрастет. Покупатель получит объект, который уже сейчас приносит доход и имеет потенциал к развитию»,— резюмирует господин Мартынов.

Владимир Колодчук