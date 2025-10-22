Оренбургские депутаты приняли дефицитный бюджет региона

Законодательное Собрание Оренбургской области одобрило поправки в бюджет, что привело к значительному увеличению дефицита. Основная причина — резкое падение доходов региона.

Доходы бюджета снизились на 13,92 млрд руб., составив 105,91 млрд руб. Это связано с недополучением средств по налогу на прибыль, налогам на товары и налогу на имущество. Небольшой прирост по НДФЛ и налогу на профессиональный доход частично компенсировал потери, но общий объём доходов после учёта безвозмездных поступлений составил 148,52 млрд руб., что на 8,81 млрд руб. меньше, чем прогнозировалось в декабре 2023 года.

Расходы бюджета на 2025 год увеличились на 11,26 млрд руб., достигнув 181,83 млрд руб. В результате дефицит вырос до 33,31 млрд руб., что составляет около 22% от доходов. Такой высокий дефицит не фиксировался в Оренбургской области в последние годы.

В ходе дискуссии предлагались идеи сократить расходную часть. В частности, представитель КПРФ Нурлан Мунжасаров предложил снизить финансирование профессионального спорта, отметив, что в баскетбольном клубе «Надежда» играют спортсменки из США. Коммунист также допустил возможность снижения расходов на командировки и минимизации числа зарплатных депутатских мест.

Андрей Сазонов