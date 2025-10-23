Доставка без нагрузки

Стоимость перевозки 40-футового контейнера по маршруту Шанхай—Москва, несмотря на рост в октябре, остается на пятилетнем минимуме — $5,3 тыс., подсчитали в Центре ценовых индексов. Октябрьский подъем обеспечен локальными факторами, а традиционного предновогоднего увеличения импорта и цен не произошло. При этом ставки для РФ остаются премиальными, превышая тарифы на доставку из Китая в порты стран Прибалтики и Финляндии более чем вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В 2025 году стоимость доставки контейнера из Китая в Россию находится на пятилетнем минимуме. Об этом сообщил старший аналитик Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Шагалов на презентации запускаемого с 23 октября контейнерного индекса ЦЦИ. «Связано это с тем, что снизились объемы импорта из Китая и на рынке образовался профицит провозных мощностей,— рассказывает он,— как на железнодорожном, так и на морском фронте. Различные виды транспорта усилили межвидовую конкуренцию, все это привело к снижению цен на доставку контейнеров из КНР, и несколько раз в течение года обновлялся постпандемийный минимум».

ЦЦИ запускает контейнерный индекс с 23 октября. На 15 октября его значение составило $5305. Индекс отражает спотовые ставки на перевозку из Шанхая в Москву 40-футового контейнера, который принадлежит перевозчику, и учитывает морской фрахт, железнодорожную логистику, услуги терминалов в РФ, доставку автомобилем до склада получателя, пользование контейнером. На спот, отмечает директор ЦЦИ Роман Соколов, приходится около 85% импортных контейнерных перевозок.

Индекс базируется на ставках по четырем маршрутам: морем до Владивостока и железной дорогой в Москву, прямым железнодорожным маршрутом через Казахстан, Монголию или Забайкальск, а также deep sea (океанские маршруты) до Петербурга или Новороссийска с последующей автомобильной доставкой до Москвы. Сейчас удельный вес первых двух маршрутов в индексе составляет 44% и 43% соответственно, в то время как на маршруты deep sea приходится 10% и 3% соответственно. Роман Шагалов добавил, что весовые значения субиндексов пересматриваются раз в год и за счет возросшей популярности маршрута через Петербург его вес в 2025 году вырос по отношению к прошлому году.

В октябре, следует из графика, индекс перешел к небольшому росту. Однако в этом году, как ранее писал “Ъ” (см. “Ъ” от 24 сентября), ожидаемого сезонного увеличения импортного контейнеропотока, а следовательно, и ставок перед новогодними праздниками не произошло. «Сейчас склады затоварены, покупательная способность населения снизилась, импорт остается на невысоком уровне»,— отмечает господин Шагалов. Рост в октябре связан с независимыми факторами. Среди них — усиление таможенного контроля на границе Казахстана и Китая в отношении контейнеров, которые ввозятся в РФ, из-за чего ставки на контейнерные поезда выросли примерно на 10% месяц к месяцу (см. “Ъ” от 2 октября). На ставки также повлияло то, что один линейный перевозчик прекратил деятельность на Дальнем Востоке, взяв контейнеровоз на высоком рынке и не сумев расплатиться с судовладельцем на низком (речь идет о китайской STF Shipping, у которой в регионе работало три судна). «Финансовый спор двух юридических лиц привел в моменте к росту ставок на Дальнем Востоке»,— иллюстрирует хрупкость контейнерного рынка Роман Соколов. Но, по его мнению, влияние этой ситуации, как и аналогичных событий в прошлом, будет краткосрочным.

Тренд на снижение ставок на сервисах deep sea в октябре усилился, отмечает Роман Шагалов, однако из-за того, что больший вес присвоен маршрутам через Владивосток или прямому железнодорожному сообщению, контейнерный индекс подтянулся на 3% вверх и, возможно, продолжит расти во второй половине октября или начале ноября.

По словам Романа Соколова, на Дальнем Востоке следует следить за пропускной способностью железных дорог: «Пока железнодорожный транспорт будет ехать быстро, ставки на морские перевозки на deep sea будут колебаться на минимальных значениях». «Высокая ключевая ставка,— рассуждает господин Соколов,— сделала фактор скорости доставки одним из главных: импорт во многом осуществляется не на собственные средства, а на заемные, и клиент готов платить за доставку дороже, если она придет раньше».

При этом российское направление для перевозчиков остается премиальным. Ставка на направлении Шанхай—Петербург, отмечает Роман Соколов, составляет $3100 за 20-футовый контейнер и $4323 за 40-футовый, в то время как те же значения на порты Прибалтики и Финляндии более чем вдвое ниже. Так, на маршруте Шанхай—Котка стоимость составляет $1300 и $1750 соответственно, Шанхай—Клайпеда — $1150 и $1400, Шанхай—Рига — $1200 и $1550, Шанхай—Таллин — $1250 и $1550.

Наталья Скорлыгина