Посол Ирана в РФ назвал возможные даты визита Путина в Тегеран

Президент России Владимир Путин может посетить Иран в период проведения в исламской республике Каспийского саммита. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали. При этом конкретных договоренностей о визите российского лидера в Иран пока нет, как и точной даты проведения Каспийского саммита, заметил дипломат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Ирана в России Казем Джалали

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Посол Ирана в России Казем Джалали

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В настоящее время планов по визиту господина Путина в Иран в ближайшие несколько месяцев нет,— сказал Казем Джалали (цитата по Didban Iran). — Сейчас мы проводим консультации со странами по поводу даты проведения, если проведение этого (Каспийского.— "Ъ") саммита будет одобрено, поездка господина Путина состоится в месяце мордад (июле-августе.— "Ъ") следующего года».

В мае официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани заявила агентству «РИА Новости», что Тегеран готовится к визиту Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда говорил, что сроки визита еще не согласованы.

В январе президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Россию с визитом. 17 января лидеры России и Ирана подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В апреле президент России Владимир Путин ратифицировал договор. Позднее в Иране договор ратифицировал парламент, утвердил Совет стражей конституции, а президент издал в качестве закона. В июле посол Казем Джалали подтвердил, что в обеих странах договор вступил в силу.

О визите Масуда Пезешкиана в Иран — в репортаже специального корреспондента «Ъ» «Лидеры протянули друг другу сосуды».

Анастасия Домбицкая