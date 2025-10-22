Детективам сели на хвост

Росгвардия намерена усилить контроль за частными детективами. Ведомство сможет проводить плановые и внеочередные проверки, следить за документами детективов, а также наличием лицензий и судимости у сыщиков, пишут «Ведомости». “Ъ FM” отправил запрос в Росгвардию с просьбой уточнить, как именно изменятся процедуры контроля, и ожидает ответа. Как сами детективы смотрят на такие предложения? Расскажет Владислав Викторов.

Сотрудники Росгвардии получат доступ к рабочим помещениям детективов, право выдавать предписания и применять меры за нарушения. Кроме того, с сентября 2026 года сыщики также будут обязаны уведомлять федеральную службу о начале и окончании работы с каждым клиентом. Детективу останется возможность давать объяснения, знакомиться с результатами проверки и обжаловать действия силовиков. И сейчас уже есть плановые проверки, уточнил руководитель детективной компании «Зов и партнеры» Олег Зимин.

По его словам, проблемы в усилении контроля и предоставлении доступа к документам нет: «Будет известно инспектору из Росгвардии, что у меня заключен договор с ООО "Ромашка". Там общие фразы, как в любом другом договоре. Какая утечка информации? Проверки проходят единожды с периодичностью раз в год или раз в два года. Но они не вызывают никаких сложностей в практической деятельности. В законе четко указано, какие моменты должны быть отражены в договоре: номер лицензии, ссылка на закон и виды деятельности. Все остальное — это гражданско-правовая форма. Наши договоры проверяют прежде всего юридические службы наших заказчиков».

С другой стороны, игроки рынка называют и действующий закон устаревшим. В частности, на этой неделе «Детективное агентство Бормисова» направило письмо спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко с просьбой обратить внимание на проблему. Уже сейчас из-за пробелов и ужесточений в законодательстве приходится отказывать клиентам, объяснил “Ъ FM” руководитель «Детективного агентства Бормисова» Алексей Бормисов: «Очень много моментов с использованием персональных данных, поэтому кому-то приходится отказывать.

К примеру, обращаются и говорят: "Я хочу найти бывшего мужа". Мы можем найти, но мы не имеем права передавать эту информацию, пока не получим согласие от того же бывшего супруга или бывшей жены.

Это требует намного больше затрат, в том числе финансовых, соответственно, цены для клиентов повышаются. И не все, естественно, хотят идти таким путем. Вступит новый закон в силу, тогда после заключения договора с клиентом, еще до начала работы, мы должны по каким-то сервисам, которые нам еще пока неизвестны, уведомить сразу об этом Росгвардию. И это тоже не вяжется с законом "О защите персональных данных" клиентов».

Сейчас стоимость услуг частных детективов начинается примерно от 3 тыс. руб., например, за проверку истории автомобиля, такие объявления нашел “Ъ FM” на крупных агрегаторах. За 50 тыс. руб. можно купить слежку за партнером при подозрении в измене. А, например, почасовая оплата наружного наблюдения в столице стартует от 1 тыс. руб. При этом значительная часть рынка остается в серой зоне, объясняет ужесточение контроля детектив Максим Заболотный: «Основная, наверное, масса частных детективов в России работают без получения специальной лицензии. А так как официальные права частных детективов очень сильно ограничены, фактически руки связаны сзади.

Проверку проводить неинтересно, интереснее провести провокацию, купить те или иные услуги, которые предоставляются недобросовестными детективами.

Меры будут зависеть от того, какое это правонарушение. Могут быть штраф, отбор лицензии, возбуждение уголовного дела, вплоть до посадки в тюрьму».

Судя по реестру, который ведет Росгвардия, сейчас в стране более 600 частных детективов с действующей лицензии. Сам документ также выдает ведомство.

Александра Абанькова, Анна Кулецкая, Владислав Викторов